الهيئة تعيد مرسي لرئاسة الوحدة

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Tuesday, 24 October 2017 - 00:00 am

أعادت الهيئة العامة للرياضة، هشام مرسي إلى كرسي رئاسة نادي الوحدة مجدداً، بعد إنهاء تعليق عضويته ومنحه الحق في العودة لممارسة صلاحياته رئيساً لمجلس الإدارة، بعد موافقة تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد حــفظ الدعــوى المرفوعــة ضـده لــدى النــيــابة العامة رقم 701 في 15ـ1ـ1439، ما استوجب على أسامة زامل مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة إخطار المهندس محمد سمرقندي رئيس النادي المكلف بإنهاء تعليق عضوية مرسي استناداً على خطاب رئيس دائرة التحقيق في جرائم الوظائف العامة في مكة المكرمة، وهو ما يعني انتهاء تكليف سمرقندي برئاسة النادي.

وحضر مرسي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي مساء أمس في ملعب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز عقب تسلمه مهامه من جديد، والتقى اللاعبين وجهازهم الفني بقيادة المدرب التونسي جميل بلقاسم وحفز اللاعبين وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز على الحزم اليوم في الجولة السابعة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى.