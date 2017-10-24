اليوم.. قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما

الدمام ـ الرياضية | Tuesday, 24 October 2017 - 00:00 am

تُجرى اليوم الثلاثاء في مدينة تشانجتشو الصينية قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018، التي ستستضيفها الصين في التاسع من يناير المقبل بمشاركة 16 منتخباً، ويمثل المنتخب السعودي الأولمبي في مراسم القرعة، عبد الرحمن السيار، المدير التنفيذي لإدارة منتخبات الفئات السنية، ونايف القاضي مدير المنتخب الأولمبي.

ويقع الأخضر الأولمبي في المستوى الثالث من القرعة، وفقاً لنتائج المنتخبات في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في يناير 2016. وتأهل الأخضر للبطولة بعد أن حلّ ثانياً خلال التصفيات في مجموعته "B" التي استضافها في الرياض وضمت إلى جواره منتخبات العراق، البحرين، وأفغانستان.

ولعبت النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 22 عاماً في عام ٢٠١٤ في عمان، وبلغ الأخضر فيها المباراة النهائية التي خسرها بهدف مقابل لا شيء أمام المنتخب العراقي، فيما أقيمت النسخة الثانية من البطولة في قطر عام 2016، وخرج المنتخب السعودي من دور المجموعات بعد تعادله مع منتخبي كوريا الشمالية وتايلاند وخسارته من المنتخب الياباني.