الفيحاء يلاحق المسيئين قانونيا

المجمعة ـ محمد السناني | Tuesday, 24 October 2017 - 03:10 am

أصدر مجلس إدارة نادي الفيحاء توجيهاً للإدارة القانونية بتكليف مكتب محاماة يتولى رصد كافة التجاوزات، وملاحقة المسيئين للنادي ومنسوبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية.

جاء هذا القرار نظراً لما لاحظته إدارة النادي من تجاوزات، وما رصدته من إساءات عبر حساباتٍ اتجهت إلى نشر الإساءات بحق النادي ومنسوبيه، غير ملتزمةٍ بالمهنية في الطرح والنقد البنَّاء، وذلك رغبة في حفظ حقوق النادي ومنسوبيه.