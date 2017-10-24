الأخضر الشاب يواصل تحضيراته في الشرقية

الدمام ـ أحمد الداود | Tuesday, 24 October 2017 - 00:00 am

أجرى المتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم أمس الإثنين تمرينه ضمن معسكره الإعدادي في الخُبر، والذي يقام استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، التي سيستضيف الأخضر خلالها مجموعته "D" في مدينة الدمام مطلع شهر نوفمبر المقبل.

حيث أدى اللاعبون مرانهم على ملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدرب خالد العطوي، وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، عقبها أجرى اللاعبون مرانًا على التمرير والتحرك، واختتمت الحصة بتمارين تتركز على بناء الهجمة. ويواصل الأخضر تدريباته اليوم الثلاثاء في حصة مسائية على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام تمام الخامسة والنصف. يذكر أن مجموعة الأخضر في التصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية التي تقام في الدمام خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، تضم إلى جواره منتخبات اليمن، وتركمانستان، والهند، وتعد التصفيات مؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018 التي ستقام في إندونيسيا خلال شهر أكتوبر من العام الميلادي المقبل بمشاركة 16 منتخباً.