كوبر يضم الحضري وكهربا

القاهرة ـ السيد خطاب | Tuesday, 24 October 2017 - 00:00 am

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن اختيار ١٦ لاعباً محترفاً خارج مصر للانضمام للمعسكر المقبل استعداداً للمباراة الودية أمام الإمارات يوم ٩ نوفمبر، ثم ملاقاة غانا في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم روسيا ٢٠١٨ والمقرر لها يوم ١٢ نوفمبر المقبل في مدينة كيب كوست. واستمر استبعاد محمود عبدالرازق "شيكابالا" المحترف في صفوف الرائد السعودي على الرغم من تألقه مع فريقه خلال الفترة الأخيرة.

كما تم استبعاد مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، وفي الوقت نفسه تم ضم الوجه الجديد عمرو مرعي المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي.

واللاعبون المختارون هم: عصام الحضري "التعاون السعودي" وأحمد المحمدي "أستون فيلا الإنجليزي" ومحمد عبد الشافي "شيفو" "أهلي جدة السعودي" وأحمد حجازي "وست بروميتش الإنجليزي" ومحمد النني "أرسنال الإنجليزي" ومحمد صلاح "ليفربول الإنجليزي" وأحمد حسن كوكا "سبورتنج براجا البرتغالي" وعمر جابر "بازل السويسري" ومحمود عبد المنعم كهربا "اتحاد جدة السعودي" وعمرو جمال "بيتدفيست ويتس الجنوب إفريقي" ومحمود حسن تريزيجيه "قاسم باشا التركي" وعمرو وردة "اتروميتوس اليوناني" وكريم حافظ "لانس الفرنسي" ورمضان صبحي "ستوك سيتي الإنجليزي" وسام مرسي "ويجان الإنجليزي" وعمرو مرعي "النجم الساحلي التونسي".