دياز يستعين بلاعبي الشباب.. ومختار يغيب

| Tuesday, 24 October 2017 - 21:05 pm

فرض الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الإثنين تدريبات استرجاعية على اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الباطن السبت الماضي، فيما أدى باقي اللاعبين تمارينهم الاعتيادية استعداداً للقاء الديربي أمام النصر بعد غد الخميس في الجولة الثامنة من دوري المحترفين السعودي.

وركز المدرب الأرجنتيني في جزء كبير من الحصة التدريبية على الجانب الفني، إذ طبق في البداية تمارين التسديد على المرمى، قبل ان يجري مناورة على كامل مساحة الملعب بمشاركة عدد من لاعبي فريق درجة الشباب، فيما تغيب المهاجم مختار فلاتة بعذر مسبق للجهاز الفني نظير ظروفه الخاصة.

وتقرر أن يؤدي الفريق تدريبات مغلقة مساء اليوم الثلاثاء ضمن التحضيرات لمواجهة الديربي.