النصر يخفف جرعات اللياقة قبل الديربي

الرياض ـ حواس العايد | Tuesday, 24 October 2017 - 20:45 pm

واصل الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم تركيزه على النواحي التكتيكية وتخفيف الأحمال اللياقية في الحصة التدريبية التي أجريت مساء أمس الإثنين على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي استعداداً للقاء الديربي أمام الهلال بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين السعودي.

وأخضع المدرب الأرجنتيني في بداية التدريبات لاعبيه إلى تمارين لياقية منوعة، وبعد ذلك قسمهم إلى مجموعات لأداء تدريبات خاصة بالكرة اشتملت على العرضيات والتسديد على المرمى قبل أن ينهي المران بمناورة كروية على كامل الملعب طبق فيها التكتيك الذي سيدخل به مباراة الديربي.

وأجرى الرباعي وليد عبدالله وحسين شيعان وعبدالله العنزي ووليد العنزي حراس المرمى تدريبات مكثفه تحت إشراف مدرب الحراس، فيما واصل عبدالله الأسطا برنامجه العلاجي والتأهيلي في عيادة النادي.

وحضر التدريب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر وفهد المشيقح نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف وفهد العجلان نائب رئيس النادي.