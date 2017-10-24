صلة توقف بيع تذاكر مباراة النصر والهلال

الرياض- الرياضية | Tuesday, 24 October 2017 - 18:51 pm

أعلنت شركة صلة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء إيقاف بيع تذاكر مباراة النصر والهلال، والتي ستقام الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض عند الساعة 7:50 مساء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، على أن يتم الإعلان عن أماكن وموعد بيع تذاكر الديربي المنتظر لاحقاً.



وكان النصر أعلن في وقت سابق أنه سيتم طرح تذاكر مباراة الديربي غداً الاربعاء من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءاً، وسيكون بيع التذاكر في المواقع التالية "متجر النصر – نادي الهلال – ملعب المباراة" (ملعب الأمير فيصل بن فهد)، حيث ستكون أسعار تذاكر الديربي كالتالي:



المقصورة 1500 ريال

المنصة 1000 ريال

الممتازة 150 ريال

الموحدة 40 ريال