8 أندية تفضل "الأجنبي" على "المحلي"

الرياض - الرياضية | Monday, 23 October 2017 - 20:52 pm

طلبت 8 أندية من الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن الحكم الأجنبي، لقيادة مبارياتها في الدوري المحلي، وذلك بعد قرار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بفتح المجال أمام الأندية، للاستعانة بالحكام الأجانب طيلة الموسم دون عدد محدد، على أن تتحمل الهيئة تكاليف ذلك.



وأعلن اتحاد القدم أمس، أنه سيتم تطبيق قرار الحكام الأجانب ابتداءً من الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.



وخاطبت أندية: الهلال والنصر والأهلي والشباب والاتحاد والرائد والفيحاء والباطن، اتحاد القدم السعودي، بإسناد كافة مبارياتها في الدوري السعودي إلى طواقم تحكيم أجنبية، فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري.



فيما لم تلعن أندية: الاتفاق، القادسية، أُحد، الفيصلي، التعاون، الفتح طلبها للحكم الأجنبي حتى الآن.