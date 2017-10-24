قبل الديربي.. خربين يغيب عن الهلال.. ودياز يركز على التكتيك

الرياض - الرياضية | Tuesday, 24 October 2017 - 20:46 pm

تغيب السوري عمر خربين مهاجم فريق كرة القدم بنادي الهلال، اليوم الثلاثاء عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي بعد تواجده يوم أمس في سوريا لحضور حفل تكريم لاعبي المنتخب السوري بعد المستويات المميزة التي قدموها في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.



وكان المنتخب السوري خسر فرصة التأهل إلى المونديال الروسي 2018، بعد خروجه من الملحق بعد أن لعب ذهاباً وإياباً أمام المنتخب الأسترالي، حيث تعادل في الذهاب 1-1، وخسر الإياب 2-1.



ومن المقرر أن ينضم السوري خربين لتدريبات الفريق الهلالي غداً الأربعاء، استعداداً لمواجهة النصر الخميس المقبل في ديربي الرياض في المواجهة التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.



وعلى صعيد التدريبات، أدى الفريق الأزرق مرانه الرئيس للقاء النصر، وتركّزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، إذ بدأ الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال المران بتدريبات فنيّة متنوعة.