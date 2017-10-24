آل الشيخ يعد لاعبي الشباب بمكافآت خاصة

الرياض - الرياضية | Tuesday, 24 October 2017 - 21:03 pm

اجتمع طلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب المكلف من قبل الهيئة العامة للرياضة، مع لاعبي فريقه اليوم الثلاثاء، بحضور نجوم الفريق السابقين فؤاد أنور ونايف العنزي وعبدالرحمن الحمدان، ويوسف الموينع، حيث جدد الرئيس الشبابي خلال اجتماعه مع اللاعبين ثقته الكبيرة وطالبهم بمضاعفة جهودهم في المباريات المقبلة، وتقديم مستويات مشرفة لاسعاد الجماهير الشبابية، واعداً بمضاعفة مكافأة الفوز أمام الفتح، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.



وكان الشباب تعادل في الجولة الماضية 2-2 أمام الرائد في الجولة الماضية التي شهدت ظهور طلال آل الشيخ الأول مع ناديه بعد تكليفه من قبل هيئة الرياضة.