الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره على حساب القادسية

الرياض - الرياضية | Tuesday, 24 October 2017 - 19:21 pm

تنطلق غداً الأربعاء مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين بمواجهتين، حيث ستكون البداية عند الساعة السادسة مساء على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة، عندما يحل الاتفاق ضيفاً على الفيحاء في مباراة يدخلها الفريقان بظروف متشابهة، حيث يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط مقابل 5 نقاط للاتفاق الثالث عشر.



ويبحث الفريقان في الابتعاد عن منطقة الخطر والتقدم خطوه أمامية نحو مراكز الوسط، ولعب الاتفاق 7 مباريات فاز بواحدة وتعادلين و4 خسائر، في حين فاز الفيحاء بمباراة واحدة وتعادل وخسر 3 مباريات، وكانت مباراة الاتفاق في الجولة الماضية انتهت بالتعادل الإيجابي مع فريق الفتح بهدف لكل منهما ، فيما انتهت مباراة الفيحاء مع القادسية بالنتيجة ذاتها.



وفي اللقاء الثاني يستضيف الاتحاد نظيره القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويسعى الاتحاد إلى تخطي القادسية وكسب النقاط الثلاث في ملعبه ومصالحة جماهيره بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الأهلي 3-0، ويحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين و3 خسائر، فيما يحتل القادسية الساعي هو أيضا إلى تحقيق نتيجة إيجابية أو العودة بنقطة التعادل على أقل تقدير المركز التاسع برصيد 8 نقاط.