تيسير الجاسم ينعش تدريبات الأهلي

جدة - الرياضية | Tuesday, 24 October 2017 - 22:05 pm

شهدت تدريبات فريق الأهلي الأول لكرة القدم مشاركة تيسير الجاسم، وعلي عواجي، واليوناني فيتفا في أجزاء من التدريبات الفريق الجداوي اليوم الثلاثاء، حيث استكمل اللاعبين برامجهم التأهيلية رفقة أخصائي النادي الغربي.



وعلى صعيد التدريبات، واصل الفريق الأهلاوي تحضيراته للمواجهة المقبلة أمام نظيره الفيصلي الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وركز الأوكراني ريبروف مدرب الأهلي على تكثيف النواحي التكتيكية واللياقية قبل أن يختم المدرب الأهلاوي الحصة التدريبية بحصة بمناورة فنية.