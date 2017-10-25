مجموعة نارية تنتظر الأخضر في الصين

تشانجزهو ـ الرياضية | Wednesday, 25 October 2017 - 00:00 am

وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، التي سحبت أمس الثلاثاء في تشانجزهو الصينية، المنتخب السعودي في مجموعة نارية إلى جانب العراق،الأردن، وماليزيا.

واعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، أن مجموعة المنتخب السعودي الثالثة الأقوى، ووصفها بـ"المثيرة" بين مجموعات البطولة التي تقام في مدينة تشانجزهو الصينية من 9 حتى 27 يناير المقبل.

وبحسب نظام سحب القرعة، تم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربعة مستويات، وذلك بحسب نتائج النسخة الماضية من البطولة عام 2016.