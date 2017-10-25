أمير تبوك: آفاق فريدة للاقتصاد

واس - تبوك | Wednesday, 25 October 2017 - 00:00 am

رفع الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى وأصدق معاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظهما الله -، بمناسبة إعلان ولي العهد عن مشروع نيوم.

وقال إن الإعلان عن هذا المشروع التنموي الحيوي العملاق سيعزز المشروعات التنموية وسيسهم في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها بلادنا في المجالات كافة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد - حفظهما الله -، كما أن المشروع يأتي تجسيداً للرؤية الحكيمة والنظرة المستقبلية للأخذ بالاقتصاد إلى آفاق بعيدة وفريدة تعزز مكانة الاقتصاد واستمراراً للمسيرة التنموية لرؤية المملكة 2030.