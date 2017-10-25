اليوبي: المشروع رافد لمصادر الدخل

جدة - واس | Wednesday, 25 October 2017 - 00:00 am

أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز، عن فرحة الجامعة ومنسوبيها وطلابها وابتهاجهم بما أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظه الله، عن مشاريع تحمل في طياتها عوامل تعزز الثقة في الاقتصاد السعودي وتفسح المجال أمام استثمار هذه المنطقة بما يعود بالنفع على الوطن ومواطنيه، الأمر الذي سيتيح روافد إضافية من شأنها أن ترتقي بمصادر الدخل لتكون إشراقة أمل جديد. وبين أن مشروع نيوم الذي يمتد بين المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، بمساحة 26.5 ألف كلم، يربط بين القارات الثلاث، ويضم قطاعات اقتصادية متنوعة ومدينة استثمارية متكاملة.

وقال إن المشروع يخدم اقتصاد المنطقة وشعوبها لما فيه الخير والتقدم، ويوفر فرص عمل متنوعة.