كلاوس كلينفيلد.. رئيسا تنفيذيا لـ“نيوم”

واس - الرياض | Wednesday, 25 October 2017 - 00:00 am

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عقد تعيين الدكتور كلاوس كلينفيلد لمنصب الرئيس التنفيذي لـ"نيوم"، وهو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركتي ألكوا، وأركونيك.

ويحظى الدكتور كلاوس باحترام عالمي، حيث كان يشغل في الآونة الأخيرة منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلسي إدارتي شركتي ألكوا وأركونيك، وهما شركتان رائدتان عالمياً في صناعة الألومنيوم، بالإضافة إلى صناعة المنتجات وتقديم الحلول الهندسية.

كما يتمتع الدكتور كلاوس بخبرة ممتدة على مدى عشرين عاماً في شركة سيمنز، وهي الشركة الرائدة في قطاع الإلكترونيات العالمية والتكتلات الصناعية، والتي شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي. وذكر ولي العهد أن"الدكتور كلاوس يتمتع بسجل حافل في قيادة بعض الشركات الأكثر ديناميكية وتطوراً وأفضل أداءً في العالم، ونحن نعتقد أن هذه المهارات بالإضافة إلى خبرته القيادية ستضمن نجاح المشروع".