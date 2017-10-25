أمير عسير: تحويل السعودية إلى نموذج عالمي

واس - عسير | Wednesday, 25 October 2017 - 00:00 am

رفع الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على ما تم إعلانه من ولي العهد، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق "مشروع نيوم"، الذي يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 م، ويهدف إلى تحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية الحديثة.

وأوضح أن هذا المشروع إن شاء الله وما سبقه من مشروعات تم الإعلان عنها سابقاً، تأتي في سبيل تنمية الإنسان في هذا الوطن الغالي، مشيراً إلى أن "مشروع نيوم" ستكون له آثار إيجابية كبيرة على الوطن، من خلال إيجاد فرص عمل بمختلف مستوياتها، تهدف إلى تنمية بلادنا بصورة شاملة.