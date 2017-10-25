القصبي: هدف استثماري للشركات

الرياض- واس | Wednesday, 25 October 2017 - 00:00 am

أوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، أن مشروع "نيوم" يتميز بالموقع الجغرافي المهم الذي يعمل على ربط قارات العالم، والأرض الخام التي سيتم بناؤها من الصفر، والتقنيات الذكية التي ستغير وجه العالم في المستقبل القريب.

وأوضح القصبي أن المشروع يتميز بأن منطقته ستبنى من الصفر على أرض خام، ما يمنحها فرصاً استثمارية تميزها عن غيرها ويجعلها قادرة على احتواء جميع التقنيات المستقبلية والتعايش معها، مبينا أنه تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة، إذ يتوقع أن تصبح مركزاً رائداً للعالم بأسره.