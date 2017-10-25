تفعيل أنظمة النقل الذكية

واس - الرياض | Wednesday, 25 October 2017 - 00:00 am

هنأ الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على إطلاق مشروع "نيوم" وجهة المستقبل، الذي من شأنه تحويل السعودية إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة.

وحول تطلّع مشروع "نيوم" إلى حلول ذكية للتنقل بدءاً من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، قال وزير النقل: إنه فخور بأن تكون منظومة النقل في المملكة جزءاً من هذه الرؤية المستقبلية الواعدة، وأنها تتجه لتفعيل أنظمة النقل الذكية.