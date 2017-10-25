تركي آل الشيخ يستقبل مالك مانشستر يونايتد

الرياض - الرياضية | Wednesday, 25 October 2017 - 18:08 pm

استقبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، افرام قلازر مالك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والوفد المرافق له.



هذا وتم خلال اجتماع رئيس هيئة الرياضة ومالك مانشستر استعراض أوجه التعاون والبرامج التي يمكن تنفيذها تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة العامة للرياضة ونادي مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي في لندن، والتي تضمنت إنشاء عدد من الأكاديميات في المملكة لرعاية المواهب وتطويرها وفقاً لأحدث مفاهيم الاحتراف والأسس العلمية لإعداد جيل من اللاعبين القادرين على الإحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية والعالمية.