تركي آل الشيخ يستقبل سفيري البحرين والمجر

| Wednesday, 25 October 2017 - 17:57 pm

التقى تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، اليوم، حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة العربية السعودية.



كما استقبل آل الشيخ سفير جمهورية المجر لدى السعودية فيرينس تشيلاغ، وجرى خلال اللقاءين استعراض جوانب التعاون وما يمكن تفعيله من برامج مشتركة لخدمة الرياضة في المنطقة.



واستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة رئيسَي ناديي هجر ونجران حمد العريفي ومصلح آل مسلم في مكتبه اليوم.