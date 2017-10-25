أحد ينضم إلى المطالبين بالحكم الأجنبي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 25 October 2017 - 18:46 pm

انضم نادي أحد إلى قائمة الأندية السعودية في دوري المحترفين السعودي، التي طالبت اتحاد القدم بتكليف طواقم تحكيم أجنبية لكافة مباريات فريقها الأول في الدوري المحلي، حيث رفعت إدارة أحد اليوم الأربعاء خطاباً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطلب من خلاله تعيين حكام أجانب لكافة مباريات الفريق الأول في الدوري المحلي.



ووصلت الأندية التي طالبت اتحاد القدم بطواقم تحكيم أجنبية إلى تسعة حتى الآن، وهي الهلال والأهلي والنصر والشباب والاتحاد والرائد والباطن والقادسية وأحد، فيما لم تطلب أندية: الاتفاق، الفيصلي، التعاون، الفتح من اتحاد الكرة الاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية.