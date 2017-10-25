الاتفاق يعود للانتصارات عبر بوابة الفيحاء

المجمعة - الرياضية | Wednesday, 25 October 2017 - 20:45 pm

وضع الاتفاق حداً لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم، عقب فوزه 2-1 على مضيفه الفيحاء، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة.



وسجل الاتفاق أولاً عن طريق ماجد الخيبري عند الدقيقة 65، ليعادل الفيحاء النتيجة بعد خمس دقائق عن طريق لاعبه عبدالله السالم، ولم تستمر الفرحة طويلاً، ليعود الاتفاق ويتقدم مرة أخرى عن طريق لاعبه الإسباني كاليخون عند الدقيقة 72.





وبهذا الانتصار، رفع الاتفاق رصيده النقطي إلى 8 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطه السابعة في المركز الثاني عشر.