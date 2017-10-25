الشمراني يعيد عطيف إلى الشباب

الرياض - الرياضية | Wednesday, 25 October 2017 - 20:54 pm

قرر طلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب مساء اليوم الإربعاء، بعد الاجتماع مع اللاعب أحمد عطيف بطلب من قائد الفريق ناصر الشمراني نيابة عن زملائه اللاعبين ، منح اللاعب فرصة أخرى لتمثيل الشباب، خصوصاً في ظل حاجة الفريق لخدماته، وأن اللاعب يعد أحد النجوم الكبار الذين في الفريق.



بدوره قدم أحمد عطيف شكره للرئيس الفخري للنادي الأمير خالد بن سلطان ولأبنائه على ما قدموه له خلال الفترة الماضية، كما قدم شكره لإدارة النادي ولزملائه اللاعبين على هذا الدعم الذي حظي به.



كما اجتمع آل الشيخ بالمحترف الجزائري جمال الدين بن العمري، الذي تغيب عن تدريبات فريقه في الفترة الماضية بسبب ظروف والدته الصحية، وقبلت الإدارة عذر اللاعب إلا أنها قررت الحسم من مرتبه بسبب طول مدة الغياب.



من جهته، قدم اللاعب جمال الدين بن العمري اعتذاره للإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير الشبابية كافة، واعداً بمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة لإرضاء محبي الكيان.