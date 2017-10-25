في الجوهرة.. الاتحاد لا يفوز

جدة - الرياضية | Wednesday, 25 October 2017 - 22:03 pm

واصل فريق الاتحاد نتائجه المخيبة، في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه القادسية اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة للمسابقة في ملعب الجوهرة بجدة.



وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما أضاع لاعبي الفريقين العديد الفرص، التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفيا بالحصول على نقطة وحيدة.



وبات الاتحاد، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، مكتفيا بتحقيق فوزين فقط بالبطولة حتى الآن، في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، برصيد تسع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف أمام القادسية، صاحب المركز الثامن مؤقتا، والمتساوي معه في نفس الرصيد.



يشار إلى أن الاتحاد لم يذق طعم الانتصار في ملعب الجوهرة منذ انطلاقة منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري، حيث لعب 5 مواجهات، خسر أمام الأهلي والباطن، وتعادل مع الهلال وأحد والقادسية.