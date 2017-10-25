نجم خماسية التتويج ينتظر إشارة دياز

الرياض - الرياضية | Wednesday, 25 October 2017 - 21:32 pm

تقدم السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة النصر غداً الخميس في ديربي الرياض المنتظر، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بعد أن غاب عن تدريبات الهلال في اليومين الماضيين نظراً لاتباطه في حفل تكريم للمنتخب السوري، الذي قدم أداء جيد في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.



وشهدت تدريبات الفريق الأزرق مشاركة العماني علي الحبسي الذي غادر إلى بلاده بعد مواجهة الباطن في الجولة الماضية لوفاة جدته، كما شهدت عودة المهاجم مختار فلاته الذي غاب هو الآخر لظروف عائلية.



وعلى الصعيد الميداني، أغلق الفريق الهلالي تحضيراته الميدانية لمواجهة النصر، حيث عمد الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني للفريق إلى تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء، من خلال التدريبات الفنيّة التي أجراها اللاعبون، والمناورة التي فرضها على كامل مساحة الملعب.