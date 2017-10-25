في الديربي الكبير.. السهلاوي الهداف.. والزوري الأكثر ظهوراً

الرياض - الرياضية | Wednesday, 25 October 2017 - 22:34 pm

يلتقي مساء غدٍ الخميس قطبي العاصمة السعودية الرياض النصر والهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، في ديربي الكرة السعودية في اللقاء رقم 19 بين الفريقين منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي عام 2008، والذي يطغى عليه اللون الأزرق من جهة الانتصارات، حيث فاز الهلال بـ10 مواجهات مسجلاً 31 هدفاً في الشباك الصفراء، فيما لم يتجاوز الفريق النصراوي نصف انتصارات الهلال، حيث انتصر في خمس مواجهات مسجلاً 18 هدفاً في شباك غريمه، فيما انتهت 3 مواجهات بين الفريقين بالتعادل.



ويتصدر هدافي الديربي الأشهر في المنطقة محمد السهلاوي مهاجم النصر بعشرة أهداف، يليه في النصر البرازيلي إلتون رودريجز وتوماسوف بهدفين لكل منهما، فيما سجل لصالح الهلال سالم الدوسري ومحمد الشلهوب وياسر القحطاني والسوري عمر خربين ثلاث أهداف لكل منهم.



فيما تصدر محمد الشلهوب لاعب الهلال قائمة الأكثر مشاركة في الديربي بـ15 مباراة مشاركة مع زميله في الفريق عبدالله الزوري بنفس عدد المبارايات، يليهما حسين عبدالغني قائد النصر السابق ومحمد السهلاوي بـ13 مباراة لكل منهما.



ويعد فريق الهلال أكثر من حقق دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته عام 2008 بثلاثة ألقاب، موسم 2010 و 2011 و2017، فيما حقق النصر اللقب في مناسبتين متتاليتين عامي 2014 و 2015.