الهلال والنصر يجمعان دياز وكوينتيروس مرة أخرى

الرياض - نواف الشعلان | Wednesday, 25 October 2017 - 22:32 pm

تشهد مباراة ديربي الرياض غداً الخميس، استقراراً فنياً من قبل الفريق الأزرق بقيادة الأرجنتني رامون دياز، الذي قاد الهلال في مواجهة الاتحاد في الجولة السابعة من الموسم الماضي والذي خسره بنتيجة 2-1، حيث كانت هذه الخسارة انطلاقة الأزرق إلى تحقيق بطولة الدوري بعد غياب 5 مواسم، بالإضافة إلى تحقيق كأس الملك، والتأهل إلى نهائي القارة الآسيوية.





وفي المقابل، يعيش الفريق الأصفر حالة غير مستقرة من الناحية الفنية بعد التغييرات التي طالت مدربه البرازيلي جوميز المدرب السابق، الذي تمت إقالته بعد الجولة الرابعة من الدوري بعد سلسة نتائج غير جيدة للفريق العاصمي، حيث أعلنت بعد ذلك الإدارة النصراوية برئاسة الأمير فيصل بن تركي عن تعاقدها مع الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس لخلافة المدرب البرازيلي.



واستطاع المدرب الجديد لنادي النصر أن يكسب المواجهة الأولى له مع الفريق النصراوي والتي كانت أمام التعاون بينتجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المحلي، فيما تعادل في المواجهة الثانية أمام أحد الضيف الجديد في دوري الأضواء بنتيجة 2-2 ضمن مواجهات الجولة السابعة.





وتشهد مباراة الغد مواجهة جديدة بين الأرجنتينيين دياز وكوينتيروس، بعد أن تقابل المدربان قبل 19 شهراً، عندما كان يقود مدرب الهلال الدفة الفنية لمنتخب الباراجواي، فيما كان جوستافو مدرباً لمنتخب الإكوادور، حيث تقابلا ضمن مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وانتهى اللقاء بتعادل الفريقان بنتيجة 2-2.