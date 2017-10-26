الاتحاد.. تخفيض المديونيات مقابل السداد دفعة واحدة

جدة ـ فرج الشمري | Thursday, 26 October 2017 - 00:00 am

تدرس إدارة نادي الاتحاد إقناع عدد من أصحاب المطالبات المالية بتخفيض المبالغ التي يطالبونهم بها مقابل السداد على دفعة واحدة.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، أن الإدارة الاتحادية المكلفة لامت الإدارتين السابقتين على عدم مفاوضة اللاعبين ووكـــلاء التعـاقــدات والمدربين لتخفيض المبالغ وتسديد المبلغ كاملاً لكل طرف.



وأشارت المصادر نفسها إلى احتمالية تخفيض المستحـقــات الداخليـة المرصودة في ملف ديون الاتحاد الذي أحيل إلى هيئة الرقابة والتحقيق متى ما ثبت وجود تجاوزات في عقود بعض اللاعبين.

وكان نادي الاتحاد قد عانى طوال الفترة الماضية من أزمة الديون التي أخضعته لعقوبات متفاوتة وصلت إلى حسم نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم، ومنع النادي من التسجيل فترتين متتاليتين بسبب مستحقات الأسترالي جيمس ترويسي لاعب الفريق سابقاً.

وعلـى الرغــم مـن محاولة السيطرة على جميع القضايا الاتحادية إلا أن عدداً منها لا يزال معلقاً دون الوصول إلى حل حتى الآن مثل قضية مستحقات الغاني سولي مونتاري لاعب الفريق سابقاً، والروماني فيكتور بيتوركا مدرب الفريق السابق، ونادي فاسكو دي جاما البرازيلي، ونادي النجم الساحلي، إضافة إلى مستحقات الأسترالي جيميس ترويسي، في حين بقيت القضايا الداخلية التي تجاوزت مبالغها حاجز الـ 62 مليون ريال على وضعها السابق دون حراك حسب ما أعلن في الجمعية العمومية لنادي الاتحاد.