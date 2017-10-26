5 حكام سعوديون يحصلون على الشارة الدولية

الدمام ـ حسام النصر | Thursday, 26 October 2017 - 00:00 am

نال الخماسي فيصل دغريري وعثمان الحكمي وعلي الشهري وعمر الرشيد وعمر المطر حكام لعبة الكاراتيه الشارة العالمية في منافسات القتال "كومتيه" التي تتيح لهم قيادة البطولات العالمية بعد تجاوزهم اختبارات الشارة العالمية في الدورة التي أقامتها لجنة الحكام الدولية بالاتحاد الدولي للكاراتيه على هامش البطولة العاشرة للناشئين والشباب تحت 21 عاماً للكاراتيه التي تقام منافساتها حالياً في إسبانيا بمدينة تنيريفي خلال الفترة من 22 إلى30 أكتوبر الجاري بمشاركة "61" دولة.

من جهة أخرى، قدم الدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحاد الكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي التهنئة للحكام الخمسة قائلا: "الحكام السعوديون واجهة لتمثيل الرياضة السعودية من خلال تألقهم ونجاحاتهم اللافتة وثقة الاتحاد الدولي بإمكانياتهم لاسيما أن المؤسسة الرياضية بقيادة تركي آل الشيخ تتطلع إلى الوجود السعودي الرياضي بكل المحافل العالمية.

وأكد القناص أن الحكام العالميين السعوديين في ازدياد كبير وإن القائمة تطول بأسماء حكام الكاراتيه الذين حضروا في أكبر المحافل الرياضية.