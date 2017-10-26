ناشئو اليد يعسكرون في الإمارات

أبوظبي ـ الرياضية | Thursday, 26 October 2017 - 00:00 am

وصلت مساء أمس بعثة المنتخب السعودي للناشئين لكرة اليد إلى الإمارات لخوض معسكر إعدادي من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الإماراتي ودياً مساء اليوم وغداً في إطار استعدادات الأخضر الصغير للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مدينة جدة في شهر نوفمبر المقبل.

واختتم أخضر الناشئين معسكره الداخلي بمواجهة شباب نادي مضر يوم الثلاثاء في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام.

ويشرف على المنتخب فنياً المصري أحمد نبيل ويساعده السعودي ياسر العبيدي.