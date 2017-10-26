اتحاد السهام يرسم ملامح المستقبل

الدمام - حسام النصر | Thursday, 26 October 2017 - 00:00 am

عقد الاتحاد السعودي للسهام برئاسة بندر السفير اجتماعاً عاجلاً مع أعضاء ومنسوبي الاتحاد، عقب الاجتماع الذي جمع رؤساء الاتحادات مع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

من جانبه، شدد بندر السفير بأن الاجتماع كان يهدف لرسم الخطوط العريضة وتخطي كل العقبات للوصول لأعلى المراتب بعد النتائج المميزة التي تحققت خلال العام ٢٠١٧م لمنتخب السهام في البطولات العالمية وتقدم المنتخب في التصنيف الدولي وتأهل لاعبيه لأدوار متقدمة في البطولات العالمية.

وأوضح رئيس اتحاد السهام أنه تمت مناقشة أمور عديدة خلال الاجتماع من شأنها معرفة الهدف الرئيسي لاتحاد السهام ومدى تحقيقه خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه كافة الاتحادات من هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية برئاسة تركي آل الشيخ مشدداً على أهمية المرحلة المقبلة.