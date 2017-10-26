وصلت مساء أمس بعثة المنتخب السعودي للناشئين لكرة اليد إلى الإمارات لخوض معسكر إعدادي من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الإماراتي ودياً مساء اليوم وغداً في إطار استعدادات الأخضر الصغير للمشاركة في ا