السلام بطل التايكوندو للبراعم والناشئين
الأحساء ـ واس | Thursday, 26 October 2017 - 00:00 am
جمع فريق التايكوندو في نادي السلام بين لقبي بطولة الشرقية المفتوحة للبراعم وبطولة الشرقية للناشئين التي أقيمت في صالة نادي الفتح في الأحساء بمشاركة 215 لاعباً يمثلون أندية وهيئات المنطقة وبإدارة 18 حكماً وأشرف عليها مكتب الهيئة العامة بالأحساء.
وجاء ترتيب فئة البراعم بصدارة نادي السلام وجاء في الوصافة نادي الجبيل وحلت مدرسة السلام بالمركز الثالث، أما في فئة الناشئين فنال الصدارة أيضاً نادي السلام والجبيل وصيفاً وحل نادي الهدى ثالثاً.