رغم الظروف حققنا ذهب آسيا

الدمام ـ الرياضية | Thursday, 26 October 2017 - 00:00 am

عبر عبدالعزيز العباد لاعب فريق الاتحاد لكرة عن سعادته بتحقيق فريقه بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة، مؤكداً رغم الظروف القاسية التي يمر بها الاتحاد والأزمة الكبيرة في المدرجات إلا أننا سعينا جاهدين لإفراحهم عن طريق كرة الطاولة.

وقال لـ"الرياضية"العباد: "جماهير الاتحاد تستحق منا أن نرد لها القليل من الجميل كونها الوقود الحقيقي الذي يدفع الاتحاد للمقدمة.

وكشف العباد أن مواجهة فريق سعودي في النهائي "الصواري" في البطولة كان يدعو للفخر والاعتزاز، وبين العباد أن فريقه في البطولة لم يعتمد على اللاعب المحترف وشارك بشباب صاعدين سعوديين ساهموا في تحقيق الذهب للاتحاد وللسعودية.