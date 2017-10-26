شرم ينبع يحتضن الدبابات السعودية

ينبع ـ الرياضية | Thursday, 26 October 2017 - 00:00 am

تنطلق غداً الجمعة الجولة الثانية من بطولة المملكة للدبابات البحرية في "شرم ينبع" في محافظة ينبع على مدى يومين بإشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات البحرية بمشاركة 20 لاعبا يمثلون أفضل المتسابقين في السعودية.

ويسعى المشاركون لجمع أكبر عدد من النقاط في السباقات التي تبدأ عند الرابعة عصراً والتي سيصاحبها عدد من الفعاليات المصاحبة مثل "صيد الأسماك، والفلاي بورد" التي تستهدف الأسر.

من جهته، يعقد الأمير عبدالله بن سعود آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، مؤتمراً صحفياً في يوم التدشين للحديث عن بطولة المملكة للدبابات البحرية، وكل ما يخص الرياضات التي تندرج تحت مظلة الاتحاد، والخطط والاستراتيجيات التي سينفذها الاتحاد في الفترة المقبلة وطرق نشر اللعبة وثقافتها في كافة مناطق السعودية.