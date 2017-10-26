أخضر الصالات يبدأ مرحلته الثالثة

الدمام ـ الرياضية | Thursday, 26 October 2017 - 00:00 am

انطلقت أمس الأربعاء المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي لكرة قدم الصالات لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في تايلاند من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمّم آسيا المقبلة في الصين 2018 م.

واختارت لجنة المنتخبات السعودية صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض لاحتضان تدريبات أخضر الصالات بقيادة البلجيكي ايفينس مدرب المنتخب السعودي للصالات وبمشاركة 20 لاعباً.

وسيقيم منتخب الصالات معسكراً إعدادياً خارجياً في العاصمة الماليزية كوالالمبور يمثل المرحلة الرابعة والأخيرة قبل التوجه إلى تايلاند للمشاركة في تصفيات غرب آسيا والذي أوقعته القرعة في المجموعة الأولى بجانب منتخبات العراق والإمارات والبحرين.