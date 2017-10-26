اليوم.. منتخب الأثقال يفتتح مشاركته الآسيوية

الدمام ـ حسام النصر | Thursday, 26 October 2017 - 00:00 am

يفتتح اليوم الخميس المنتخب السعودي للناشئين والشباب لرفع الأثقال مشاركته في بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن.

ويبحث الأخضر السعودي خلال المشاركة في البطولة عن مواصلة حصد الإنجازات وتحقيق البطولة، بعد أن استعد المنتخب من خلال المعسكرات الخارجية والبطولات الدولية التي شارك فيها اللاعبون في الفترة الماضية.

وضمت قائمة الأخضر المشارك في بطولة غرب آسيا برئاسة محمد الجبلاوي، والمصري خالد قرني مدرب اللاعبين وصالح البقعاوي وحسن العرب ونواف المزيدي وحسن البحراني وجهاد آل غزوي وعلي العثمان وحسن العسيف وحسين العجيان ويوسف الغنام وحسين الماجد وعلي الخزعل.

من جهته، شدد المصري خالد قرني مدرب المنتخب السعودي على قدرة الرباعين السعوديين في تقديم المستويات المميزة في بطولة غرب آسيا على الرغم من صغر سنهم، وحداثة مشاركتهم في البطولات الدولية، مشيرا إلى أن الرباعين السعوديين يملكون إمكانيات كبيرة تساعدهم على حصد الذهب الآسيوي.