آل الشيخ يقدم 200 ألف للحكم فقيهي بعد احتراق سيارته

الرياض - الرياضية | Thursday, 26 October 2017 - 19:42 pm

تعرضت سيارة أحمد فقيهي الحكم المساعد لمباراة الفيصلي والأهلي، اليوم الخميس، لاحتراق كامل وهو في طريقه إلى المجمعة، للمشاركة في قيادة مواجهة الفيصلي والأهلي في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.



ولم يصب فقيهي بأي إصابات ولله الحمد، حيث خرج من سيارته سريعا، وأظهرت صورا بثها عابرو الطريق بمواقع التواصل الاجتماعي هالة من الدخان الأسود تغطي الطريق، فيما كانت النيران تشتعل بالسيارة.



وبأقل من عشرين دقيقة من الحادث اطمأن تركي آل الشيخ رئيس مجلس هيئة الرياضة على صحة الحكم فقيهي، موجها بمنحه 200 ألف ريال تعويضا عن سيارته.