رائد المطوع يكتسح الباطن بخماسية

حفر الباطن - الرياضية | Thursday, 26 October 2017 - 20:05 pm

قلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الطاولة على مضيفه الباطن، ليكتسحه بخماسية مقابل هدف ويحقق أول فوز له في دوري هذا الموسم، في لقاء أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.





وتقدم الباطن أولاً عن طريق لاعبه جورجي سيلفا عند الدقيقة 2، ليرد صقر عطيف بهدف التعادل لصالح فريقه الرائد عند الدقيقة 13، فيما سجل هدف التقدم الرائد لاعبه الفرنسي إسماعيل بانجورا عند الدقيقة 19، ليعود ذات اللاعب ويضيف الهدف الثالث لصالح الرائد عند الدقيقة 30، فيما تكفل اللاعب دانييل أمورا بهدف الرائد الرابع عند الدقيقة 42، ينتهي الشوط الأول بتقدم الرائد بنتيجة 4/1، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب المصري محمود شيكابالا هدف الرائد الخامس عند الدقيقة 67، لتنتهي المباراة بفوز الرائد بنتيجة 5/1.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الرائد إلى النقطة الخامسة في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة الـ13 في المركز الخامس.