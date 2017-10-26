الهلال يفرض أفضليته في الديربي بثنائية سالم وإدواردو

الرياض - الرياضية | Thursday, 26 October 2017 - 21:58 pm

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تأكيد أفضليته على غريمه التقليدي النصر، بعد أن كسبه اليوم الخميس بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.



وسجل محمد السهلاوي هدف النصر الأول بعد دقيقتين من انطلاقة المباراة عن طريق ركلة جزاء، وفي آخر دقائق الوقت المحتسب من الشوط الأول سجل سالم الدوسري هدف التعادل لفريقه الهلال وتحديداً في الدقيقة 47، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، وفي الشوط الثاني، تمكن البرازيلي كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 63، ليحافظ لهلال على فارق الهدف حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الهلال بنتيجة 2-1.





ورفع الهلال رصيده بهذا الانتصار في الديربي الكبير إلى النقطة الـ19 في وصافة سلم الترتيب خلف النادي الأهلي، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة الـ13 في المركز الثالث.