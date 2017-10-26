ليوناردو يقود الأهلي لهزيمة الفيصلي في الدقائق الأخيرة

الرياض - الرياضية | Thursday, 26 October 2017 - 21:52 pm

واصل النادي الأهلي انتفاضته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي، عقب فوزه الصعب 2-1 على مضيفه الفيصلي ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس.



واحتفظ الأهلي بصدارته لبطولة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة غداً.



وتقدم الأهلي بهدف حمل توقيع إيوانيس فيتفاتزيديس في الدقيقة 59، فيما أدرك محمد بوسبعان التعادل للفيصلي في الدقيقة 68، قبل أن يحرز ليوناردو دا سيلفا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ليعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز النادي الغربي بنتجية (2-1).