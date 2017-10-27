المواجهة انتهت في الدقيقة 30

| Friday, 27 October 2017 - 00:00 am

أعرب البرتغالي خواكيم ماتشـــادو مدرب فريق الباطن الأول لكرة القدم، عن حــزنه لما آلت إليه نتيجة مباراة الفريق أمام ضيفه الرائد أمس، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ماتشادو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: بدأنا بداية جيدة ولكن بعد الهدف كان تحضيرنا بطيئا، وبعد التعادل خسرنا الثقة ولم نصدق أن المباراة تحولت لصالح المنافس.

وأضاف ما تشــــادو: كان اللاعبون بعيدين عن بعض، وكنا نصل مرمى المنافس متـأخرين، والرائد استغل العشرين دقيقة الأولى في حسـم المبــاراة لصالحــه، ومن وجهــة نظري أن المباراة انتهت من الدقيقة 30.

وتابع: لسنا أسوأ فريق في العالم، ولم نكن الأفضل في العالم، وهذه المباراة ستـذهـب طي النسيــــان بالنسبة لي، وهذه النتيجة لاتبرز حقيقة فريقي الذي يبقى في نظري قويا ومن أفضـــل أنـديــة الدوري، وسأركز على الاستشفــاء العقلي للاعبين بعد المباراة، وسأبدأ على الفور التحضير لمباراة النصر المقبلة.