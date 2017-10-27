فوجئت بالنيران تحت قدمي

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Friday, 27 October 2017 - 00:00 am

تعرضت سيارة أحمد فقيهي الحكم الدولي "رنج روفر 2010"، للاحتراق، بسبب ماس كهربائي، عند الساعة 4.45 عصر أمس الخميس، وقد تسبب الحريق في تلف السيارة بالكامل إلى جانب جواله الخاص وبطاقات رسمية.

ووقعت الحادثة أثناء توجه فقيهي أمس إلى المجمعة؛ للمشاركة في إدارة مباراة الفيصلي والأهلي التي أقيمت في ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان فقيهي قد توجه إلى زميله فهد المرداسي؛ ليستعير منه الجهاز اللاسلكي لاستخدامه في المباراة، وأبلغ زملاءه المكلفين في المباراة خالد صلوي "حكمًا رابعًا في مباراة أمس"، وبليغ رمضان الحكم المساعد الثاني، ومحمد الغامدي "مقيم الحكام"، بأنه سيلحق بهم بعد أن يستعير الجهاز اللاسلكي.



المرداسي واللاسلكي



وروى لـ "الرياضية" أحمد فقيهي قصة الحادثة التي وقعت وهو في طريقه بسيارته الخاصة بمفرده لملعب المباراة في المجمعة، وقال: "طلبت من زملائي المكلفين معي في المباراة، حيث نغادر عادة سويًّا في سيارة واحدة، أن يسبقوني إلى المجمعة حتى أستعير الجهاز اللاسلكي من أحد الزملاء".



بداية الحادثة



وأضاف فقيهي: "قبل وصولي إلى مدينة المجمعة بـ 40 كلم، طلب عدد من الأشخاص الذين كانوا يتجاوزونني في الطريق مني التوقف، بعد أن لاحظوا وجود نيران ودخان أسفل السيارة، لأشم بعدها رائحة حريق، وفي ثوان شاهدت لهيب النار يتصاعد من بين أقدامي".

وتابع فقيهي قائلاً: "توقفت على الفور بجانب الطريق الرئيس، وحرصت على جلب ملابس التحكيم والجهاز اللاسلكي قبل انتشار الحريق والخروج سريعًا من السيارة، موضحًا أن الدفاع المدني طلب منه الانتظار حتى وصولهم بعد نص ساعة ـ عن طريق جوال أحد المارة ـ إلا أنه اعتذر منهم لارتباطه بالمباراة، ولاحتراق السيارة بالكامل.