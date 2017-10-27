إيقاف المرزوقي شهرين.. وتغريمه 20 ألفا

الرياض ـ الرياضية | Friday, 27 October 2017 - 00:00 am

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حرمان ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في نادي الشباب من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة شهرين، وتغريمه 20 ألف ريال.

وجاء قرار اللجنة بسبب ارتكاب المرزوقي سلوكًا يثير الرأي العام والتعصب الرياضي، ويتنافى مع الأخلاق الحميدة والتنافس الشريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مخالفة للمادة الثانية من لائحة الانضباط.

وألزمت اللجنة المرزوقي بدفع الغرامة في موعد أقصاه 30 يومًا من صدور القرار، وأوضحت أن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة الانضباط.