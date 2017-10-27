الرباعي يفتح ملف الجهاز الطبي في الاتحاد

جدة ـ ماجد هود وعلي العمري | Friday, 27 October 2017 - 00:00 am

يدرس حمد الصنيع الرئيس المكلف لنادي الاتحاد، تغيير الجهاز الطبي للنادي، وذلك بعد الإصابات المتتالية التي يتعرض لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، وكان آخرها بدر النخلي مدافع الفريق الذي تعرض لإصابة أثناء مواجهة القادسية دوريًّا.



شكوى سييرا

وكان التشيلي خوزيه سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، قد اشتكى من كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبون في الفترة الأخيرة، ومنها إصابة الثلاثي فهد المولد، وأحمد عسيري، وعبدالرحمن الغامدي، وكان الأخير قد تعرض لإصابة عضلية في معسكر مانشستر، قبل انطلاق الموسم الجاري، ولم يعد حتى الآن للملاعب.



استقرار 3 مواسم

يشار إلى أن الجهاز الطبي في النادي، قد شهد استقرارًا في الأعوام الأخيرة، فمنذ تولي الروماني بيتوركا نصاب الأمور الفنية في الفريق الأول لكرة القدم، ضم إلى طاقمه الطبي أفيدو مواطنه الروماني الذي استمر مع الفريق 3 مواسم.

البديل جزائري

فضل أنمار الحائلي الرئيس السابق لنادي الاتحاد بعد ذلك، استبدال الروماني أفيدو مع انطلاقة الموسم الجاري بالجزائري فواز طبيب الفريق حاليًا، ويسعى الصنيع في الوقت الراهن إلى توفير جهاز طبي جديد.