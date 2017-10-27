قرار المضمار يفتح الطريق للرؤساء

الرياض ـ الرياضية | Friday, 27 October 2017 - 00:00 am

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، السماح لرؤساء الأندية بالمرور لغرف تبديل الملابس، من خلال المضمار في الملاعب، حيث توجد الغرف مقابل المنصة.

وذكر الاتحاد في بيان له أمس، أنه وامتثالاً للقرار الذي يمنع نزول رؤساء الأندية إلى الملاعب، فقد قرر السماح لهم بالمرور عبر المضمار للوصول إلى غرف تبديل الملابس، في الملاعب التي توجد فيها الغرف في الجهة المقابلة للمنصة؛ وذلك لتسهيل عملية انتقالهم إلى غرف تبديل الملابس خلال المباريات.

وأكد الاتحاد السعودي في البيان، أن سماحه بالمرور من خلال مضمار الملعب لا يلغي أياً من مضامين قراره السابق، بعد السماح بالجلوس على مقاعد البدلاء، والنزول لأرضية الملعب، سواء قبل المباراة أو بين شوطيها أو في نهايتها.