الإصابات تلاحق القادسية

الدمام ـ الرياضية | Friday, 27 October 2017 - 00:00 am

طالب التونسي ناصيف البياوي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي القادسية، الجهاز الطبي في ناديه بسرعة تجهيز البرازيلي بيسمارك، للمشاركة في مباراة الفريق أمام التعاون الجمعة المقبل في الدمام.

وكانت إصابة العضلة الخلفية للفخذ، تسببت في غياب المهاجم البرازيلي عن المباراتين الماضيتين للفريق، وسيخضع بيسمارك خلال اليومين المقبلين لفحص طبي جديد لمعرفة مدى التقدم في إصابته.

ويعاني القادسية، مشكلة مع الإصابات التي حرمته من خدمات الجزائري رياض كنيش مدافع الفريق، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة، فيما كانت الإصابة بمرض في القلب وراء إبعاد النيجيري هيرفي.