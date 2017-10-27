التعاون يفقد فتحي 6 أسابيع جديدة

بريدة ـ نايف البدراني | Friday, 27 October 2017 - 00:00 am

كشفت الأشعة المقطعية التي أجريت للمصري مصطفى فتحي لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، عن حاجته إلى برنامج علاجي من جديد، يمتد 6 أسابيع؛ بسبب عدم تجاوبه مع البرنامج العلاجي خلال الفترة السابقة، بعد تعرضه إلى إصابة في وتر الركبة، أدت إلى غيابه عن قائمة الفريق منذ الجولة الخامسة.

وكان فتحي اشتكى من الإصابة في الركبة خلال وجوده بمعسكر منتخب مصر قبل مباراة الكونغو، في تصفيات كأس العالم 2018.

وهو ما دعا المدرب البرتغالي جوميز مدرب الفريق إلى طلب معرفة وضعه الطبي.