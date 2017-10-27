"فيفا" يرفع قيمة الجوائز المالية لمونديال روسيا

برلين - الألمانية | Friday, 27 October 2017 - 17:26 pm

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، رفع قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بنسبة 12 بالمئة مقارنة بجوائز النسخة الماضية من البطولة.



وجرى التصديق على القرار خلال اجتماع عقد في كلكتا على هامش بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاماً) المقامة في الهند، وسيرفع بذلك إجمالي الجوائز المالية من 358 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.



وكان المنتخب الألماني قد حصد 28 مليون دولار بتتويجه بطلاً لكأس العالم 2014 بالبرازيل، بينما سيحصل المنتخب المتوج بالبطولة المقبلة في روسيا على إجمالي 38 مليون دولار.



وستزيد المكافأة المالية لكل المنتخبات التي ستتجاوز دور المجموعات، بينما لن تقل مكافأة المشاركة في دور المجموعات عن ثمانية ملايين دولار.